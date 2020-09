Endla teatri juht koroonajuhtumist: See paneb märgi maha

Pärnu Endla teatri direktor Roland Leesment möönis, et kui terviseamet neid eile täpselt nädal tagasi, 3. septembril Endlas suure saali etendust külastanud inimese positiivsest koroonaviiruse proovist teavitas, käis esimese asjana küll ebameeldiv jõnksatus läbi. Aga kui hakata mõtlema, siis teistpidi on hästi läinud. On imekspandav, et esimene säärane juhtum ilmnes alles 10. septembril. Alustas ju näiteks Endla uut hooaega juba juuli alguses.