Algas sügisene haneloendus

Hallhane elupaigad on roostikud ja rannaniidud, sügisesel läbirändel aga peatuvad nad sageli parvedena põldudel, aasadel ja muudel lagedatel aladel.

Ornitoloogiaühingu eestvedamisel toimuva tänavuse viimase haneseire loendusperiood vältab 14.–28. septembrini, kesksed loenduspäevad on 20.–21. september.

Kõige tõhusam on hanesid loendada hommikusel väljalennul ööbimispaigast või õhtusel sisselennul ööbimiskohta: mereranda, siselahte, järvele, rappa, poldrile.

Loendus peab algama kindlasti tund enne päikesetõusu ja kestma vähemalt kella kümneni või kuni loendaja on kindel, et kõik haned on suundunud põldudele. Õhtune loendus peab algama kolm tundi enne päikeseloojangut ja kestma pimedani.