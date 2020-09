Riik julgustab looma maakonnasuurusi omavalitsusi

“Eelmisel aastal nõustus valitsus, et ühinemistoetuse taastamine on vajalik ja möödapääsmatu samm, kui tahame omavalitsuste võimekust tõsta. Soovime nende ühinemist julgustada ning olla selles protsessis igati abiks,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

“Senine praktika näitab, et suured omavalitsused on võimekamad. Suuremal alal ja rohkematele inimestele on lihtsam pakkuda süsteemset ja vajadustele vastavat teenust, milleks seni raha nappis. Võtame näiteks lastekaitse, rahvatervise või prügimajanduse teemad,” selgitas Aab. “Loodetavasti on lisatoetus siin abiks.”