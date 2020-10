Eesti jahimeeste seltsi (EJS) projekti “Ulukid teel” juht Urmas Salmu rääkis, et reflektor moodustab sõiduki tulede valgusvihust valgusseina ja annab loomadele märku, et teed ei tohi ületada. “Juhul kui sõidukit ei tule, saavad ulukid taas üle tee minna,” tutvustas ta seadme tööpõhimõtet ja lisas, et loomad ei pea oma senist teekonda muutma. Seega on reflektor justkui valgusfoor, mis on mõeldud loomadele, kuid töötab ainult pimedas.