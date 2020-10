Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse projektijuhi Alo Tomsoni sõnul on jalgpalliplatsi maalapile mahutamiseks oja ümber suunatud. Vesi voolab nüüd senisest asukohast umbes 30 meetrit Tallinna maantee pool maa-aluses truubis. Veel on korrastatud kraave ja valmis on ehitatud jalgpalliplatsi aluskiht koos drenaažiga.