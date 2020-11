Kikerpill ütles, et temani jõudis info klassijuhataja kaudu ja terviseametist ei ole veel vastavat teavet tulnud. “Meetmed on tarvitusele võetud, alates esmaspäevast on see klass kodusel õppel,” rääkis direktor, kellele teadaolevalt on tegu vaid ühe klassiga.