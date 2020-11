Tormituul jättis sajad Pärnumaa kodud elektrita

Kuna tuul on jätkuvalt väga tugev ja mõnes piirkonnas prognoosi järgi isegi tugevnev, on Elektrilevi teatel ohutuse seisukohast teatud liiki töid tormituultega keerukas teostada ja seetõttu võib rikete likvideerimine oodatust enam aega võtta.

Elektrilevi lubab koos partneritega teha kõik võimaliku, et rikete korral vool võimalikult kiirelt majapidamistesse tagasi tuua. „Brigaadid toimetavad kõikjal Eestis ning hetkel saab öelda, et seis on kontrolli all. Kriitilist seisu pole õnneks üheski maakonnas,“ hindas olukorda Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.