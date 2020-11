Pärnu ootab kesklinna ümberkujundamise ideid

Võistlusala hõlmab silla juures asuvat liiklussõlme, Vaasa parki, Keskväljakut raamatukoguesise platsiga ja Pikka tänavat külgnevate tänavalõikudega ehk ala kuni Ringi tänava ristmikuni. Praegu kulgeb südalinna liiklus üle Kesklinna silla ja Keskväljakust on saanud parkimisplats. Vaasa park on ümbritsevast jalakäijate ruumist kõrgemale tõstetud ja elava autoliiklusega tänavatega naaberaladest eraldatud.

Pika tänava bulvari tüüpi ruum on alakasutatud, sest tänavaseina moodustavatel hoonetel puudub aktiivne esimese korruse ärifassaad. Rüütli tänav, mis omal ajal oli kesklinna tähtsaim äritänav, on kaotanud oma positsiooni Aida tänava ümbrusse kerkinud ärikvartalile.

Kavandatav Raba–Laia tänava sild lubab jaotada mootorsõidukite liikluskoormust kesklinnas ja vähendada sõiduautode arvu Akadeemia, Vee ja Pikal tänaval, sinna tuleks jalakäijakeskne avalik ruum. Omavahel on vaja siduda Lai tänavast jõe poole jääv arenguala, Aida tänava ümbruse ärikvartal ja vanalinn. Arvestada tuleb sellegagi, et kunagise kaubasadama alale on plaanis rajada kruiisisadam.