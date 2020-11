Linn tahab osa töötajate palka kergitada

“Mul on hea meel, et aeglustunud majanduskasvu tingimustes on meil õnnestunud palku säilitada ning hoolekande- ja kultuuriasutustes isegi tõsta. Sotsiaal- ja kultuurivaldkonnas on teistega võrreldes palgad madalamad ning on igati põhjendatud, et neid aidatakse järele,” ütles abilinnapea Meelis Kukk ja lisas, et linnavalitsuse töötajate palk uuest aastast ei tõuse.