Linna värvikampaanias lõi kaasa mullusest poole rohkem majaomanikke

Mais alanud värvikampaania nägi ette, et võõpamistööd lõpetatakse 25. oktoobriks, kõik taotluse esitajad said sellega hakkama.

Poopuu ütlust mööda näitab suurenenud taotluste arv, et värvikampaania on inimestele vajalik. “See, et linn kompenseerib kuni pool värvikuludest, on omavalitsuse oluline panus. Järgmisel aastal värvikampaania kindlasti jätkub, kutsume majaomanikke sellest aktiivselt osa võtma ja aegsasti värvitöid planeerima,” lausus linnaametnik.