Pärnu linn otsustas omavalitsuste liidust välja astuda

Volikogu enamus nõustus linnavalitsuse arvamusega, et POLi ja SAPA roll kattub sisuliselt. Kahe sarnaseid ülesandeid täitva koostööorgani säilitamine on ebamõistlik, toob kaasa killustumise ja nende tegevus tuleks ühendada.

Omavalitsuste koostööorganite ülesannete kattuvusele juhtis tähelepanu ka töögrupp, mis tegeleb kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu väljatöötamisega. Omavalitsuste esindajad eksperdikomisjonis leidsid, et sarnaseid ülesandeid täitvate omavalitsuste koostööorganite tegevus tuleks ühendada.

Pärnu linn on 2017. aastast olnud seisukohal, et omavalitsuste koostöövormiks Pärnumaal sobib SAPA. 2017. aasta suvel otsustas Pärnu linnavolikogu POList välja astuda, kuid väljaastumine jäi lõpule viimata, kuna haldusreformi käigus Pärnu linn ja Audru, Paikuse ja Tõstamaa vald ühinesid ja moodustus uus omavalitsusüksus.

POL ja Pärnu linn asutasid 2017. aasta lõpus SAPA. SAPA põhikirja kohaselt on sihtasutuse tegevuse üldine eesmärk Pärnumaa elanike heaolule ja sotsiaalsele sidususele, majanduse konkurentsivõimele ja kestlikule arengule aktiivselt kaasa aidata ning selleks vajalikku tegevust algatada ja ellu viia. Pärast maavalitsuste kaotamist 2018. aasta alguses on SAPA täitnud ülesandeid, mida Pärnumaa omavalitsused on talle maakondliku koostöö huvides andnud.