Pärnumaal otsitakse asenduskodu lastele 14 kingipäkapikku

“Jõuluõhtul kingituste saamine on paljudele lastele aasta kõrghetk. Unistuste jõulukingitus saab reaalsuseks, kui kuulata ja märgata, mida laps tegelikult soovib ja mis on selle soovi taga. Lapsel, kes ei saa elada oma päritolu peres, on erilise jõulusoovi taga omaette lugu. Oma kirjades on nad lahti mõtestanud, miks just see kink on talle oluline. Olgu sooviks kõrvaklapid, mis aitavad suures peres kasvades aeg-ajalt omaette olla, või aktiivsusmonitor, mis motiveerib kiirendama sammu teel koolist trenni, või tõukeratas, millel koos sõpradega kodutänavas ringi sõita,” loetles Lumi laste soove.