Toona kinnitas AS Riigi Kinnisvara (RKAS) projektijuht Aigo Keskküla, et parkimine on kavandatud normikohasena: arvestatud on üks autokoht 160 ruutmeetri suletud brutopinna kohta. Nüüdseks on siiski jõutud arusaamisele, et parkimiskohtadest võib väheks jääda. Selle probleemi ennetamiseks otsib riigiasutus nüüd lähiümbruses lisaparkla rajamise kohta.