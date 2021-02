Haigla nõukogu liige reklaamib koroona ennetuseks ravimit, mis võib ohustada tervist

„PLAQUENIL. Toimeained: hüdroksüklorokviin. Eestis ravimina olemas, loodame, et seda ka haigetel kasutatakse. Tegemist on trombi ennetava ravimiga. Professor ei soovita midagi erilist; trombi ennetus tsink immuunsusele ja antibiootikumid bakteriaalse põletiku ennetus (kirjapilt muutmata, E-G. L.),” jagas Kullerkupp, kellele kuulub ka loodus- ja alternatiivteraapiaga tegelev Tervistav Stuudio, nädal tagasi konservatiivset maailmavaadet levitavas portaalis Objektiiv avaldatud artiklit „Meditsiiniteadlane: Hüdroksüklorokviin on tõhus COVID-19 ravim ja teisiti väita on ohtlik”, milles USAs asuva Yale’i ülikooli epidemioloogiateadlase Harvey Rischi väidetele tuginedes kirjeldatakse hüdroksüklorokviini, tsingi ja lihtsamat sorti antibiootikumide kombinatsiooni kui tõhusat COVID-19 ravikuuri.