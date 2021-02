Ka turvatöötaja uksekoputusele ei reageerinud keegi, kuid aknast oli näha, et tossu täis toas magab diivanil inimene.

Selgus, et majaelanik oli süüa teinud ja ise magama jäänud. Toit läks pliidil kõrbema ja ajas toad suitsu täis. Õnnesärgis sündinud kulbikuningas tunnistas turvatöötajale, et oli alkoholi tarvitanud ega mäletanud söögitegemisest midagi. Mees oli turvatöötajale väga tänulik, et tuleohtu märgati, kohe reageeriti ja appi tuldi.