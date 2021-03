Lääne-Eestis on keelatud jääle minna

“Kevadine rabe jää ja järjest suurenenud veeõnnetuste väljakutsete arv näitab, et jääl viibida ei ole enam ohutu. Ka päästjad, kes käivad jää paksust mõõtmas nendivad, et jääolud muutuvad halvemaks iga tunniga,” ütles Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein. “Kui hommikul olekski võimalik veel jääle kalale minna, siis kevadine päike muudab tagasituleku juba ohtlikuks, kuna kaldaääred on lahti sulanud.”