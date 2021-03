Pärnu südalinnas täpselt bussijaama ja äsja renoveeritud raudteevalitsuse villa vahel laiutab justkui meenutusena vanadest aegadest endine kutsehariduskeskuse kompleks. Nüüd on see aga üle 1,1 miljoni eurose alghinnaga enampakkumisele pandud, et järgmine omanik annaks alale uue hingamise.