Pärnumaa omavalitsuste liidu juht Erik Reinhold tõdes, et varjupaigaga ollakse omadega plindris. Ehitushange kuulutati tema sõnutsi ebaõnnestunuks, kuna kõige madalam pakkumine ületas omavalitsuste rahalisi võimalusi. “Ikka kõvasti. Ma numbreid ei saa nimetada, aga me ei saanud lepingusse minna rahaga, mida meil pole,” rääkis Reinhold ja teatas, et lähiajal täpsustatakse asjaolusid ja püütakse leida lisaraha, et minna uude hankesse.