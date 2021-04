Majandusõpetaja Silja Enok: Igas klassis leidub lapsi, kes usuvad tasuta asjadesse

Mul ei olnud nii, nagu noortel inimestel enamasti, et mõtteid ja soove, kelleks saada, on ohtrasti. Aga läks nii, et otsustasin toonases Tallinna pedagoogilises instituudis (praegune Tallinna ülikool, L. M.) asuda õppima eriala, mille pikk ja keeruline nimetus oli algklasside õpetaja kasvatustöö metoodiku lisaerialaga ehk õppisime juurde, kuidas korraldada üritusi ehk mismoodi kaasata suurt hulka inimesi.