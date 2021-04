Põlengust andis teada mööduja, kes suitsu ja tuld märgates helistas päästekeskusele. Päästjad said teate kell 10.30 ja on asunud seda kustutama. Põleb 100×200 ruutmeetrit.

Päästeamet paneb inimestele südamele, et kulupõletamine on Eestis aasta ringi keelatud. Tuld tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga ja peab hoolikalt jälgima, et sädemed ei lendaks kergesti süttivale materjalile. Lõkkekohta valides on oluline arvestada, et see jääks hoonetest ja metsast ohutusse kaugusse.