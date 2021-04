Euroopa Liidu riigid on koroonapassiks ristitud rohelise digitõendi suhtes üksmeelele jõudnud ning eilsel veebikohtumisel arutati juba dokumendi võimaluste ja ohtude üle. Kas tõend, mis hakkab näitama, et inimene on kas vaktsineeritud, COVID-19 läbi põdenud või saanud hiljuti viiruse suhtes negatiivse testitulemuse, aitab turismi juba sel suvel Pärnumaalgi hoogustada, näitavad lähikuud.