25 aastat kohalikku teadustemplit linnulennult

Üks Rootsi juurtega Pärnu noor saab veidi üle kahe nädala pärast 25aastaseks. Loomulikult on jutt kujundlik, sest aastapäeva tähistab Tartu ülikooli Pärnu kolledž. Kui pärnakate seas paistab kahjuks veel kinnistamist vajavat arusaam, et ülikool on siin kolledži näol töötanud veerandsada aastat, siis loodetavasti on oma kodukoha ajaloost tuttavam seik, et Pärnu oli ülikoolilinn juba 1699–1710. Rändame ajateljel ja vaatame üle sünnipäevalapse tähtsamad saavutused.