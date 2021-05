Tervis Spaa Grupi juhatuse liige Jaan Ratnik selgitas, et oleks saanud rohkemgi vaktsiini varuda, aga alustuseks oldi ettevaatlikud, kuna paljud vanuseraamidele vastavad vaktsiinist huvitatud elanikud on juba kaitsepookima pääsenud.

“Reaalselt on väga paljud selle sihtrühma inimesed meie piirkonnas esimese vaktsiinidoosi mõne riskigrupi diagnoosi all kätte saanud,” märkis Ratnik. Samuti leidub üksjagu neid, kes vaktsiini üleüldse ei soovi. “Me oleme järgmisel nädalal pigem situatsioonis, kus inimene ei otsi defitsiitset vaktsiini, vaid vaktsiin otsib defitsiitseks muutuvat sobivas vanuses inimest.”

Olukorra muudab Ratniku hinnangul keerukamaks “pisut lonkav” IT-tiigergi, sest peamine kanal, kustkaudu peaks ennast kaitsesüstima registreerima, on üleriigiline digiregistratuur digilugu.ee. Kuid kuni esmaspäevani võimaldab see aega broneerida ainult üle 65aastastel inimestel. “Piir langeb 50 peale alles järgmise nädala esmaspäeva hommikul. Ehk meie uhke digiregistratuuri lahendus ei ole nii tark, et jälgiks perioodipõhiselt kehtestatud kriteeriume,” nentis Ratnik ja tõi näite, et nädalavahetusel on tulevaks nädalaks aega kinni panna võimalik vaid üle 65aastastel. Esmaspäevani saab üle 50aastane vaktsiini soovija end registreerida ainult Tervise raviregistratuuri kaudu, helistades telefonil 447 9230, mis töötab piiratud aja, 13–18.