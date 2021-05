Tori vald maksaks Sindis ametnike töötingimuste parandamise eest miljon eurot

Nimelt on juba mitu aastat kavandatud Sindi ajaloolise raekoja ümberehitust nii, et selle mahtu ­senisest ratsionaalsemalt ära kasutada. Eelmisel nädalal väljastati ehitusluba, et rekonstrueerida hoone praeguses mahus.

Kultuurimälestiste registrisse ­kantud Sindi raekoda on ehitatud 1930. aastate lõpus, arhitektiks tollane ehitusinsener Joonas Kinnunen. “Kahtlustatud on ka nimekamaid arhitekte,” märkis Kullerkan. Tuues samal ajal esile, et kaitsealuse hoone ümberehituseks valmistudes tutvus ta ühes ametikaaslastega majaga põhjalikult ja jõuti arvamusele, et see on projekteeritud justkui “inseneri unistus”, mis siiski viitab Kinnunenile.