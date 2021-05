Üürgavast andurist polnud abi, purupurjus mehe päästsid hullemast naabrid

Päästeameti valvepressiesindaja Rain Põllu vahendas, et korterisse sisenenud naabrid avastasid, et süttinud oli osa köögipõrandast ja selle all kaltsud. “Samal ajal, kui päästjad sündmuskohale sõitsid, andsid naabrid teada, et on tulekahju ise ära kustutanud,” täpsustas päästeameti esindaja.