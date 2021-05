Eesti ornitoloogiaühing on tornide linnuvaatluspäeva korraldanud 2011. aastast. Vaid mullu jäi see eriolukorra tõttu ära. Vaatluspäevaga tähistatakse rahvusvahelist rändlindude päeva, mis on mai teisel laupäeval, aga ka looduskaitsekuud, mille teema on tänavu “Looduskultuur ühendab”.