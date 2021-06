Jahimehed nimetasid liiklusohutust tõstvad valgusreflektorid aasta teoks

Pärnumaal on need üles seatud kahel teelõigul. Eelmisel aastal paigaldati neid 24 maanteelõigul ligemale 1000.

EJSi presidendi Margus Puusti sõnutsi valiti võitja kahe nominendi hulgast möödunud aasta tegude põhjal. “Urmas Salmu juhitava “Ulukid teel” projekti kasuks rääkis asjaolu, et see on suunatud meie organisatsioonist väljapoole ja kasusaajate hulk on väga lai,” põhjendas ta.