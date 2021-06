Vabamu rändnäitus jõuab Pärnusse

Vabamu tegevjuht Keiu Telve sõnul ei olnud soovi teha näitust, mida saaks passiivselt vaadata, vaid soov oli, et iga külastaja saaks läbi arutelude ja demokraatiatrennide mõista, kui oluline on igaühe panus iseseisva demokraatliku riigi kujundamisel ja hoidmisel. “Demokraatiatrenn on lõbus ja igale vanusele sobilik programm, mille abil tugevdatakse demokraatia harjutamiseks ja arendamiseks vajalikke "lihaseid”, mis aitavad meid kodaniku rollis enesekindlamalt tunda,” lisas Telve.

Mööda Eestit rändav näitus on ühtaegu nii liigutav, informatiivne kui ka interaktiivne. Lisaks teadmistele ja põnevatele vaatenurkadele vabariigi taastamisest annab see hea emotsiooni, avades raskeid teemasid meelelahutuslikus võtmes. Näitusele on oodatud kõige pisemadki. Neile on loodud eraldi lastenurk, kus saab vaadata klounipaari Piip ja Tuut värskelt valminud videot, panna proovile oma teadmised ja tegeleda käeliste tegevustega.