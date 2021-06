OG Elektra tegevjuht Raigo Mõlder rääkis, et järgmine samm on ehitusloa taotluse sisseandmine. “Prageu vaatab arhitekt projekti veel üle, pärast seda kuulutame välja hanke ehitaja leidmiseks,” märkis ta.

Kuupäeva, millal Virumaa suurärimehele Oleg Grossile kuuluv kauplus suvepealinnas külastajatele uksed avab, ei osanud Mõlder veel öelda. “Seda on kohe keeruline prognoosida. Kui ehitaja valitud ja ehituse graafik selge, saame täpsemalt öelda,” seletas ta ja lisas, et plaan on avada pood nii kiiresti kui vähegi võimalik.