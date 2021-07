Kiirraudtee dilemma: kas loomade või inimeste arvelt?

Kohtuotsus tühistas läinud aastal RB Pärnu–Ikla lõigu, kuna see riivanuks Luitemaa linnuala. Nüüd on meeskonnal valminud neli võimalikku koridorilõiku, mille suhtes käib parasjagu keskkonnamõju hindamine-uurimine. Üks neist, sinise värviga tähistatud lõik on kohtuotsusega juba keelatud-tühistatud.