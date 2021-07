Veiko Siniroht on õigupoolest Raplamaa elanik, aga tuli justnimelt Lihulasse koroonaviiruse vastu süsti saama. Oma osa tulekus mängis meediast kuuldu, et inimeste huvi kaitsesüstimise vastu on vähenenud. Sinirohul ei olnud vaktsiinieelistust, aga Lihulas pakutud Jansseni plussiks nimetas ta üht annust. Süsti kibeduse üle raplamaalane ei kurtnud. “Süst nagu süst ikka,” kinnitas ta.