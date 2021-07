Tänavu on kõige rohkem troopilisi öid olnud suvepealinnas

Ilmateenistuse info kohaselt on sel suvel troopiliste ööde arv olnud suurem just rannikul ja saartel. Selle peamiseks põhjuseks on soe merevesi, mis ei lase õhutemperatuuril öösel jahtuda. Kuna organism pole aga nii soojaga harjunud, võivad esineda unehäireid, mis omakorda põhjustavad organismi väsimust.