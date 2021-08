Tali külla kerkib kõrghoone

Talilasena loodab Uustamm, et uue torustiku paigaldamise järel pole kraanivesi enam roostene ja ta võib veefiltrid vahelt võtta.

Aga ühisvee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamine alles käib ning kui lõunaeestlaste firma OÜ Sanbruno neile punkti paneb, on see ­kunagise rikka valla ja hilisema kolhoosikeskuse ela­nikele nagu jõulukingitus, sest läinud novembris alanud tööde tähtaeg on 10. detsember.