On juulikuu laupäeva pärast­lõuna, särab päike ja õues on hingematvalt kuum. Kõlab kohtuniku vile. Kaelarihm langeb ja platsil rõkkab range: “Oota! Oskar, oota!” Ja siis see saabub, kannatamatult oodatud: “Tule!” Neli käppa ja kaks jalga tatsuvad ühes rütmis, saabub esi­mene takistus, selle eel hõige “Hopp!” ja Oskar hüppab.