Vastavatud toidukohad panevad Pärnus jõeäärse kihama

“Soovime, et sellest saaks paik, kuhu tuleb nii kohalik kui turist,” unistab Kalda uuest keskusest.

Segutorni kvartal on tegelikult alles lapsekingades. “On logo, kuid kodulehte veel ­pole,” räägib Andra Kalda, üks kolmest selle mõtte peale tulnust. Visioon on kambal selge: tema ja kahe kaasosalise mõte on panna jõeäär elama ning kujundada räämas alast omamoodi toidu- ja nautlemise linnak.