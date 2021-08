Üleilmse tunnustuse pälvinud põnevusfilmist “Tenet” on vahest kuulnud lehelugejagi. Uhkusega saab öelda, et osa linateosest pandi purki siinsamas Eestis, täpsemalt Tallinnas Lasnamäel. Teine näide võtkem pisut kaugemalt, Leedust, kus filmiti ülimenukas ajalooline draamasari “Tšornobõl”. Tuntud filme ja nimekaid teleprojekte, mis osaliselt või tervikuna valminud just Eestis või Baltikumis, leidub veel.