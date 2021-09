Raeküla keskel istunud hallidest tellistest maja, kus aastakümneid on tegutsenud lasteaed, on nüüd saanud rõõmsalt kollastes toonides uue kuue, mida ei ole ainult hea vaadata, vaid mis hoiab kõik asukad ka mõnusalt soojas. Sisuliselt ootaski suve järel lapsi ees maja, mis on nii seest kui väljast justkui uus.