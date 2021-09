Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnutsi ei saa enam öelda, et olukord püsiks stabiilne. “Kui sel nädalal on kasvanud nakatumine Kesk-Eestis, siis meie andmed näitavad, et järgmisena on tõusu oodata Põhja-Eestis. Harjumaal on koroonaviiruse kogus poole suurem kui Eestis keskmiselt. Olukorra paranemist pole oodata Lõuna-Eestiski, mille viirusenäit püsib Eesti keskmisest jätkuvalt märksa kõrgem,” selgitas Tenson.