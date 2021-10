Graafikust maas Rail Balticu eestvedajad tahavad tähtajaks avada Tallinna–Pärnu lõigu

Riigikontroll nimetab vahekokkuvõttes RB elluviimise kohta veel, et eelarved on märkimisväärselt muutunud. Maa-ameti andmetest selgub, et maatehingute maksumus oli Pärnumaal, aga ka Rapla- ja Harjumaal kerkinud võrreldes 2014. aastaga, kui eelarvet koostati, 2020. aastaks üle poole.

Riigikontroll juhib tähelepanu, et hilinemise valguses tuleks kogu Eesti puhul tööde ajakava üle vaadata. Majandus- ja taristuministergi tunnistas hiljuti, et RB ei saa tähtajaks valmis.

Viimati uuendati RB Eesti osa eelarvet 2018. aastal. Rail Baltic Estonia OÜ prognoos näitab, et nende vastutada rajatiste ehituses on näha kallinemist võrreldes nii algse rahastusleppe kui hiljem uuendatud eelarvega.

Intervjuus rahvusringhäälingule on majandus- ja taristuminister hinnanud, et kiiraudtee Eesti osas võib eelarve puudujääk olla 300–500 miljonit eurot kuni aastani 2030.

Riigikontroll soovitas ministril ajakohastada RB eelarve ehituse tõenäolise valmimiseni. Minister aga vastas, et uus, täpsustatud hinnaprognoos plaanitakse koostada vaid aastani 2026, ehkki on ilmne, et projekt on selleks ajaks veel pooleli.