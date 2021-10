Piiriületaja kehaõõnsustest avastati suur kogus fentanüüli

MTA uurimisosakonna Lääne talituse juhataja Peeter Paisuotsa väitel on fentanüül äärmiselt ohtlik ja kiiresti sõltuvust tekitav aine, mis põhjustab enamiku Eesti narkosurmadest. “Peale selle, et suures koguses narkootilise aine ebaseaduslik käitlemine on teatud juhtudel karistatav kuni eluaegse vangistusega, seab sellisel kujul ohtliku aine transportimine inimese enda elu reaalsesse ohtu. Arvestades, kui lihtne on fentanüüli üledoseerimine, lõpeb aine vedamine pakendi purunemise korral üsna tõenäoliselt vedaja surmaga,” selgitas ta.