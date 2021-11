Muutused paberitootmises puudutavad lehelugejaid ja raamatusõpru

Viimase paari aasta jooksul on Euroopa tehased vähendanud ajalehepaberi tootmisvõimsust viiendiku võrra. Põhjuseks digimeedia tulekuga langenud paberivajadus.

“Häda on selles, et need tootmisüksused, mis ajalehepaberit toodavad, on nii võimsad, et ühe tehase või ühe masina kinnipanek tähendab sadu tuhandeid tonne paberit aastas,” ütles trükikoja Kroonpress juht Andres Kull Postimehele. Tartus asuvas Kroonpressis trükitakse Pärnu Postimeestki.

Kulli selgituse järgi paberitehastes masinad kas töötavad või ei tööta üldse, vähehaaval koguseid vähendada ei saa. Nii on viimastel aastatel müügilt kadunud tohutu hulk ajalehepaberit, kuid nõudlus ei ole niisama palju langenud. See omakorda on tõstnud ajalehepaberi hinda tänavu juba 60 protsenti.

Postimees Grupi levi- ja klienditeenindusdirektori Timmo Liliumi sõnutsi kulub ettevõttel paberile aastas miljon eurot ja trükikoda on teatanud, et ees ootab 60–70protsendine hinnatõus.

Ajalehe Pärnu Postimees trükk Kroonpressis. FOTO: Kristjan Teedema

“Üritame lugejatele võimalikult kaugele vastu tulla, kuid sellist hinnatõusu ei ole me võimelised omast taskust kinni maksma,” ütles Lilium. Arvutuste järgi toob paberi hinnatõus kaasa ajalehe hinnatõusu 15–20 protsenti. Postimees Gruppi kuulub Pärnu Postimeeski, mille paberlehe kuutellimus hakkab uuel aastal maksma 12 eurot ja 90 senti.

Keerulisse olukorda on sattunud raamatukirjastajadki, kes valmistuvad aasta peamiseks müügihooajaks – jõuludeks.