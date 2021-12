Püsivad kaamerad on siin mail 11 kuuga tuvastanud üle 5000 kiiruseületaja vähem kui mullu samal perioodil. FOTO: Kristjan Teedema

Pärnu maakonnas on kiiruskaamerad tänavu tabanud märkimisväärselt vähem kiiruseületajaid kui mullu. Kuigi langus on tulnud püsivate kaamerate arvelt, siis mobiilsed seadmed on hoopis rohkem kiirustajaid kinni püüdnud.