Nimelt on Pärnu Y-klubi ja Vanakooli keskus juba aastaid olnud siinse toidupanga partner aastavahetuseelses toidukogumise kampaanias. Kuna aga tänavu kogumispäevi ei toimu, otsustas Y-klubi ise ohjad haarata ja koguda kokku heade inimeste annid, et need siis 19. detsembril ehk neljandal advendil toidupangale üle anda.

Annetusena on oodatud pika säilivusega toiduained, näiteks konservid, suhkur, sool, pastatooted, kommid, küpsised. Peale poest soetatu võib toidupanka toetada koduste hoidiste, aedviljade ja õuntega.

Annetused saab üle anda Vanakooli keskuses tööpäeviti 11–18. Heategijatel palutakse enne kauba viimist võtta ühendust Y-klubi sekretäri Marina Mesipuu-Rhuniga, helistades 5567 1766 või kirjutades esf@raekylavanakool.ee.

Raskustes peresid saab aidata e-poes osteldeski. Eesti toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn tõdes, et annetuste kogumine interneti teel on üha olulisem, kuna traditsiooniks saanud jõulukuised toidukogumispäevad tuleb koroona leviku ja kehtestatud piirangute tõttu ära jätta. “Eesti elanikud on aktiivsed e-poodide külastajad ja järjest enam leibkondi tellib toidukaupluste andmetel oma igapäevase kauba e-poodide kaudu. Seepärast on meil hea meel, et saame jõulukuul kogumispäevi korraldada suuremate kaupluste e-poodides, kus annetada on turvaline ja mugav,” märkis Boerefijn.

Tegevjuht lisas, et koroonakriisist tingituna on toidupangast abi saavate inimeste hulk märkimisväärselt kasvanud, mõnes maakonnas lausa kaks korda. Seetõttu on iga väikseimgi annetus tema sõnutsi väga vajalik.