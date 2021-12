“Ma julgen väita, et koeri on olnud rekordarv kogu Pärnu varjupaiga tegutsemise ajaloo jooksul,” avaldas Jussi, kelle sõnutsi on see suuresti tingitud aktiivsest koostööst põllumajandus- ja toiduametiga, mis on hakanud abistama väärkoheldud ja sobimatutes oludes peetavaid loomi.