Loomaarst: Koera on võimalik õpetada ilutulestikuga harjuma

Hiljuti Pärnu Postimehes ilmunud loos avaldas ilutulestikuvarustust müüva Seslink OÜ omanik Jako Link, et jutud tulevärgi mõjust loomadele on üle paisutatud ja tegelikult saab koeri õpetada paukudest mitte välja tegema, kui loomaomanik ise rahu säilitab.

Pärnu Terveksi loomakliiniku ­veterinaararst Marit Veeber kinnitas, et seesugune koerte treenimine on tõesti võimalik ja seejuures pole vahet, kas tegu on kutsika või juba täiskasvanud loomaga. Küll ei tasu õppe­protsessiga alustada uisapäisa, vaid selleks on omad nipid.