Koolid utsitavad toetuse abil lapsi liikuma

Mitu õpilast ja õpetajat on välja koolitatud mängujuhiks, kes omandanud teadmised-oskused, kuidas vahetunde mängu- ja tantsuga sisustada ning aktiivselt tegutsema panna.

Kevadel tuleb Jõõpe kooli õuealale pinksilaudki ja plaanis on rajada liikluslinnak. Et tavapäraste suusatundide kõrval teha suusapäevi Jõulumäel ja Valgerannas, tellis kool õpilastele juurde uusi suuski.

Rääma põhikoolis on vahetundide aktiivsemaks muutmisse kaasatud tervelt 25 mängujuhti.

Kuna käimasoleval õppeaastal paikneb Rääma kool remondi tõttu linnas laiali, on ühest kohast teise käimist nii õpetajatel kui õpilastel nagunii rohkem ja samme muudkui koguneb.

Linna eraldatud toetusraha plaanib kool kasutada madalseiklusraja tarvis. See tuleb Rääma kooli õuele siis, kui õppehooned remonditud.

Sportlikkus on Raeküla koolis alati au sees olnud: õpilased kasutavad kehalise kasvatuse tundides Reiu-Raeküla spordiradu, kus sügisel-kevadel käiakse jooksmas ja talvel suusatamas.

Õuesõpe, aktiivsed aine- ja vahetunnid, algklasside hommikused joogaharjutused, suusatunnid, looduses käigud ja eri koolispordiüritused on vaid mõni näide Tammsaare kooli liikumisega seotud ettevõtmistest. Sisukaks ja mitmekülgseks tegevuseks leidub kooli territooriumil palju võimalusi: õuealal ootab treenijaid uus kompaktne ja funktsionaalne varbseina, lõuatõmbekangi, rööbaspuude ja kõhulihastepingiga välijõusaal, mis sobib nii kõige väiksematele kasutajatele kui tippsportlastele.

Koolihoovist leiab ka tasakaaluraja ehk slackline’i, maja sees on õhuhoki- ja lauajalgpallilaud, mis on leidnud õpilaste seas väga laialdast kasutamist. On soetatud kettagolfikorvid ja -kettad, õues mängimiseks mõeldud lauatennisereketid ja -pallid.