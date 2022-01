Osa müüjaid arvab, et viimastel nädalatel inimesi suurte elektriarvete järel tabanud šokk on pannud nad hoolsamalt raha lugema, vähem tarbima ja nii mõnestki ostust loobuma. Mõni kaupmees arvab, et muutunud pole suurt midagi ja kunded, kes käisid ennegi kaupa nõutamas, pole kusagile kadunud.