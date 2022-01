Raha neelavas linnasaunas saab ihu harida veel vaid mõne aasta

Küsimusele, kas see tähendab, et linnal on kava loobuda sauna- ja pesemisteenuse pakkumisest, vastas linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar, et selles hoones kindlasti. Kinnistu enampakkumisele seadmise põhjus on tõsiasi, et majas on väga palju kasutamata ruumi, saunateenust osutatakse vaid kolmandikul hoone pinnast. “Loodame, et hoonestusõiguse seadja, kes hakkab avalikku sauna- ja pesemisteenust osutama, leiab neile (tühjadele ruumidele, toim) rakenduse, et kompleks tervikuna oleks majanduslikult tasuv,” sõnas Roosaar.