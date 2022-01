Tori valla koolid ja lasteaiad said baktereid tapvad õhupuhastid

Sauga põhikooli direktor Arvo Tali ütles, et süsteemiga ollakse nende koolis rahul, vaja on veel vaid mõnda kohta kaitseümbriseid lisada.

“Näiteks pallimängu ajal aparaadi vigastamise vältimiseks,” ütles ta, lisades, et koolipere on vallale uute masinate eest väga tänulik. Need mitte ainult ei tapa baktereid, vaid teevad õhugi puhtaks. “Õhupuhastaja ei kuivata õhku, seal on ainult filtrid vahel. See aitab väga palju kaasa viiruse leviku piiramisele ja puhastab tolmust õhkugi, mis saaks veel parem olla,” ütles koolijuht.