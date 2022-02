Nii linna- kui maabusside pileti hinna tõusu arutelu on algusjärgus. FOTO: Urmas Luik

Seni on Pärnumaal kehtinud ühtne piletisüsteem ehk maa- ja linnaliinidel saab sõita sama piletiga. Kütuste hinnad on aga tõusuteel ja seetõttu on päevakorral kergitada Pärnu linnas ühistranspordi pileti hinda.